日媒：侦察卫星在北韩控制之下 在韩日上空运行

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韩国国际广播电台报道：据日本《读卖新闻》11日报道，北韩去年11月发射的首枚侦察卫星多次提高飞行高度，目前位于韩日上空按正常轨道飞行。《读卖新闻》委托日本专家对美军公开的数据进行分析，得出了上述结论。日本政府也认为北韩拥有对卫星的控制能力。一位匿名的日本航天工程学专家受《读卖新闻》委托，对去年11月至本月美军在人造卫星追踪网站“Space-Track”上登载的北韩“万里镜-1号”侦察卫星的信息进行了分析。结果显示，该卫星的高度在今年2月下旬至少急剧升高了5次。去年11月发射后，卫星的平均高度为502公里，其后受太空空气阻力的影响逐渐下降，今年再次上升。今年2月下旬，卫星的平均高度上升了约4公里，几乎回到了发射后的相同轨道。这名专家指出，卫星高度在短时间内发生了急剧变化，可以认为，通过地面发出指令、人为调整了轨道。多名日本政府官员也表示，认为卫星在北韩的控制之下。卫星正穿过位于日本山口县的美军岩国基地和军港所在的韩国南部及釜山地区的上空。韩国国防部长官申源湜上月26日在媒体座谈会上表示，北韩卫星按照轨道运行，可正常收到正在运行的信号。不过申源湜在回答北韩侦察卫星是否具备拍摄并传输照片的功能时表示，没有迹象显示北韩卫星能够工作，只是在轨道上运行。