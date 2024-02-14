共同民主党党首李在明与前国土交通部长官元喜龙的支持率差距有所拉大

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韩国国际广播电台报道：在距离4月10日举行的韩国第22届国会选举还剩一个月之际，KBS除针对政党支持率和选区投票意向等进行全国民意调查外，还实施了个别关注选区的舆论调查。KBS委托韩国舆论调查公司自8日至10日进行了为期三天的调查。本次调查对象的选区包括首尔广津乙、首尔麻浦乙、首尔西大门、仁川桂阳、大田儒城乙、京畿城南盆唐甲、京畿水原丙、忠南公州扶余青阳等八处。在对仁川桂阳选区的虚拟对决调查中，李在明的支持率为48%，元喜龙的支持率为36%。在此次国会选举中，仁川桂阳是最大的竞选地区。第一在野党共同民主党党首李在明在其现任议员地区将与自称是"李在明狙击手"的前国土交通部长官元喜龙展开了对决。虚拟对决结果显示，李在明与元喜龙分别获得48%和36%的支持率，其中李在明以12%的优势处于领先地位。2月17日至19日三日期间，KBS委托韩国舆论调查机构对仁川桂阳的500名选民进行的调查结果显示，李在明和元喜龙的支持率分别为44%和34%，虽然目前各自的支持率略有上升，但两者差距进一步拉大。在"当选可能性"的问卷调查中，56%的受访者选择了李在明代表，32%的受访者选择了前长官元喜龙。在“牵制政府”和“支援政府”的提问中，58%的受访者回答"为了牵制本届政府，应该为在野党助威”。但是在仁川桂阳的调查中，政党支持率方面，共同民主党为37%，国民力量党为33%，两者保持在误差范围内。在“运动圈(从事进步社会改革、变革运动的人员)”出身的虚拟对决中，首尔麻浦乙选区的郑清来的支持率为41% ，咸云炅则为32%。运动圈出身的候选人在首尔麻浦乙对决迅速成为本届国会选举的主要关注地区。 据悉，首尔麻浦乙在最近五次议会选举中，共同民主党四次获胜，是共同民主党的强势地区。在此次模拟对决中，共同民主党议员郑清来(41%)以9个百分点领先于民主化运动同志会会长咸云炅(32%)。 麻浦的政党支持率也在误差范围内，其中共同民主党为28%，国民力量党为31%。