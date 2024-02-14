韩政府：首尔大学医学院教授集体辞职的决定威胁患者的生命与健康

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韩国国际广播电台报道：韩国政府就首尔大学医学院教授会集体辞职的决定表示担忧，并呼吁他们留在患者身边。政府还表示，若教授们做出集体行动，将考虑下达返岗工作命令。保健福祉部长官曹圭鸿12日主持召开应对医生集体行动的中央灾难安全对策本部会议时表示，首尔大学医学院教授集体辞职的决定威胁患者的生命与健康，对此深表忧虑。他还强调，希望教授们守护在患者身边的同时，与政府一同集思广益，让离岗的实习及住院医生回归岗位。他还表示，政府将竭尽全力维持紧急诊疗体系，为消除医疗现场的混乱，将尽最大努力与医生开展对话。首尔大学医学院教授协议会非常对策委员会11日召开总会表决通过，若政府不积极寻求解决问题的合理方案，全体教授将于18日起提交辞呈。对此，保健福祉部第二次官朴敏守在记者会上回答“若教授们做出集体行动，是否有下达返岗工作命令的意向”的提问时表示，因为医学院教授也是医疗人员，所以可以根据医疗法对离开医疗现场的行为下达各种命令，政府正对相关问题加以探讨。对于首尔大学医学院教授的辞职对医疗现场产生的影响，朴敏守表示，因为教授们有意向维持急救和重症患者手术等基本医疗，所以有必要了解其意味着要以何种计划提交辞呈。朴敏守还表示，为不让教授集体辞职成为现实，政府将积极努力与医疗界进行沟通，为防止教授群体的动摇进一步扩散，将继续努力开展对话。另外，曹圭鸿长官表示，截至11日，中央灾难安全对策本部已向5556名离岗的实习及住院医生发送了吊销医师执照等行政处分的事前通知书，政府针对错误行为进行追责的原则没有改变。