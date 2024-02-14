韩19所医大教授将在15日之前决定是否辞职

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韩国国际广播电台报道：韩国19所医科大学教授为应对政府医大扩招而成立了共同紧急对策委员会，并决定在15日之前决定是否辞去医科大学教授的职务。19所医大紧急对策委员会代表12日晚召开线上会议，决定截至本月15日，征求各大学教授和教学医院临床诊疗教授的意见，决定是否提交辞职申请书。决定提交辞职申请书的大学将在下次会议决定提交辞呈的时间。他们以"全国医科大学教授紧急对策委员会"的名义组建了共同对策委员会，并选举首尔大学医学院教授协议会紧急对策委员会委员长方载成(音译)教授为委员长。19所医大紧急对策委员会代表表示，对即将到来的实习和住院医生的司法措施和医科大学学生的留级、休学是最紧迫的紧急事态。为了防止这类情况发生而联合组建了"全国医科大学教授紧急对策委员会"。他还表示，紧急对策委员会的目标是医科大学学生和教学医院的实习和住院医生平安返岗，完成教育和实习。希望政府倾听医生的迫切呼声，为医大学生和实习及住院医生提供重返学业和实习的协商空间。首尔大学、延世大学、蔚山大学、天主教大学、济州大学、圆光大学、仁济大学、翰林大学、亚洲大学、檀国大学、庆尚大学、忠北大学、汉阳大学、大邱天主教大学、釜山大学、忠南大学、建国大学、江原大学和启明大学的医学院参加了紧急对策委员会。