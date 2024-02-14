韩2月就业人口增32.9万 连续两个月逾30万

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韩国国际广播电台报道：2月韩国就业人口连续两个月增加30万余人。其中，制造业就业人口增加逾3万人，连续三个月呈现增势。据韩国统计厅13日发布的“2月雇佣动向”资料显示，2月韩国15岁以上就业人口为2804.3万人，较去年同期增加32.9万人。去年11月就业人口增加27.7万人，12月再增加28.5万人，今年1月骤增38万人。虽然2月就业人口增幅连续两个月维持在30万余人，但其增加幅度有所缩小。从年龄来看，60岁及以上就业人口增加29.7万人，增幅最大。50岁年龄段和30岁年龄段的就业人口分别增加8.4万人和7.1万人。与此相反，青年(15岁至29岁)就业人口同比减少6.1万人，40岁年龄段就业人口也减少6.2万人。从行业来看，公共行政、国防及社会保障行政(9.8万人)、信息通信业(8万人)等领域的就业人口有所增加。制造业也增加3.8万人，连续三个月呈现增加趋势。15岁及以上的雇佣率为61.6%，同比上升0.5个百分点，这是自1982年7月开始进行单月统计以来同期最高值。15岁至65岁的雇佣率同比上升了0.7个百分点，为68.7%。这是自1989年开始进行相关统计以来，以2月份为基准的最高水平。失业率为3.2%，较去年同期上升0.1个百分点。