韩总理：今后要推进经历痛苦的改革

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙表示，除年金、教育、劳动改革以外，今后几年还需要在医疗、气候变化等方面持续推进痛苦的改革。韩德洙12日在世宗市总理公馆召开的记者恳谈会上表述如上。他说，从中长期来看，如何推动国家向前发展的问题犹存。韩德洙表示，我们已经在进行年金、教育、劳动改革，加上我们现在的医疗正常化改革、气候变化等项目，今后我们将承受巨大的痛苦，尤其是如何扭转人口减少的势头，必须进行巨大改革。韩德洙说，以此来看，自己对4月10日国会议员选举后的格局抱有期待。韩德洙还提及2008年国际金融风暴、新冠疫情（COVID-19）的爆发以及通货膨胀问题。他说，世界各国已经失去了经济稳定、经济复苏的政策方案，韩国也不例外。在高利率和财政紧缩的情况下，遭遇最大困难的是国民的生活、低收入民众。政府在政策可行的范围内为帮助金融弱势群体、低收入者、社会弱势群体竭尽了全力。针对接受高级公职者犯罪调查处调查的前国防部长官李钟燮被任命为韩国驻澳大利亚大使履新引发的争议，韩德洙表示，韩国和澳大利亚是非常重要的安全伙伴，最近在军工产业领域保持了密切合作。他说，在并非迫在眉睫的情况下等候调查，而不能进行外交活动是不合理的。