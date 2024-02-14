美国安官员：对韩国举办民主峰会表示欢迎

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韩国国际广播电台报道：第三届民主峰会将于本月18日在韩国举行。美国白宫表示，对韩国作为民主峰会的东道主感到高兴，并无意借举行峰会之机指责特定国家。美国白宫国家安全委员会(NSC)负责民主主义和人权事务的高官凯莉·拉祖克（Kelly Razzouk）于当地时间12日接受KBS采访时表示，韩国政府和尹锡悦总统作为全球民主主义支持者之一，今年将在民主峰会发挥重要作用和领先推动进展，我对此感到十分高兴。拉祖克在被问及韩国担任峰会东道主的理由时表示，韩国主动表示担任东道主的角色，这令人感到高兴。美国数年来为增进民主主义同韩国保持了合作，今后也会如此。拉祖克在介绍本届峰会主题——“面向未来一代的民主主义”时表示，30岁以下人口占全球人口的一半，颇为引人关注。让他们参与并激励民主主义极为重要。拉祖克还说，美国关注的议题是打击从电子设备中窃取信息并恶意利用于侵犯人权的商业间谍软件，滥用商业间谍软件的受害者——民间、政府和市民社会将齐聚一堂，首次举行讨论该问题的高层小组会议。有指责认为民主峰会旨在加强民主阵营的凝聚力、凸出孤立中国和俄罗斯的新冷战格局。对此，拉祖克表示，我们不会专注于羞辱某些特定国家，我们的工作是为增进民主主义提出积极的发展愿景，并为此与世界各国加强合作。