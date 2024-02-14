“自由护盾”韩美联合军演于14日结束

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韩国国际广播电台报道：旨在防卫韩半岛的韩美军队定期进行的“自由护盾”(FS: Freedom Shield)联合军演于14日下午结束。韩国联合参谋本部（以下简称“联参”）和韩美联合司令部表示，本月4日开始进行的韩美联合军演是基于最近战争教训等变化的威胁和安全形式的情况而进行的，韩美利用陆、海、空、宇宙资产进行多领域的作战演练，并以遏制北韩核威胁等为重点进行实战演习。在遏制北韩核威胁方面，韩美两国把正在发展详细计划的北韩核威胁应对作战概念运用到军演中，将重点放在了遏制、防止北韩动用核武器。澳大利亚、加拿大、法国和英国等12个联合国军司令部成员国参加了本次联合军演，中立国监督委员会负责督察军演的进展过程。一直对韩美联合军演做出强烈反应的北韩方面13日公开表示，北韩国务委员长金正恩指导了坦克兵对抗训练竞赛。并于本月6日至7日视察了北韩人民军部队的炮击训练，以此做出了所谓牵制“自由护盾”韩美联合军演的行动。另悉，从本次韩美军演开始的第二天（5日）开始，北韩连续三天试图干扰南部全球定位系统(GPS)，但北韩在此次演习期间，并没有发射受到联合国安理会制裁的弹道导弹等，与以往相比，北韩的反应显得有些平静。