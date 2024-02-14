欧盟寻求与韩国展开半导体合作 首届韩欧半导体研究论坛月底举行

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韩国国际广播电台报道：据多名消息人士14日消息，“第一届韩国欧盟（EU）半导体研究学者论坛”将于当地时间25日至26日在比利时布鲁塞尔举行。此次论坛是继去年11月签署韩国欧盟数字合作伙伴关系后的后续措施之一，旨在交流半导体领域的最新技术和趋势。来自韩国和欧盟的研究学者将出席论坛，韩国科学技术信息通信部长官李宗昊（Lee Jong-ho）将在论坛期间访问比利时并致欢迎词。韩国和欧盟还将推动展开半导体共同研究。“欧洲芯片倡议”（Chips Joint Undertaking）上月起开始征集首个韩欧共同研究课题。“欧洲芯片倡议”是欧盟为施行芯片法案而建立的民官伙伴机制。据消息人士透露，这是欧洲芯片倡议成立以来第二次征集共同研究课题，也是首个与第三国进行的课题。分析指出，欧盟之所以积极寻求与韩国合作，是出于全球半导体供应链混乱事态引发的危机感。目前欧盟在全球半导体市场中所占份额不到10%，且偏重于研发（R&D）而非生产。为此，欧盟于去年通过了《芯片法案》，计划到2030年将全球市占率提升至20%。欧盟认为，考虑到半导体供应链的复杂性，必须与“可信任”的第三国展开合作。业界认为，当前全球半导体竞争日益加剧，双方间的合作有助于韩国与研发实力雄厚的欧盟建立起研究网络，并推动国际合作多元化。