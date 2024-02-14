尹锡悦：扩大全南地区交通基建 打造“韩国版德国高速公路”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦于14日承诺，为扩大全南生活圈、打造广域经济圈，将推动全北益山至全南丽水铁路的高速化、在灵岩至光州路段建设“韩国版德国高速公路”，大幅扩建交通基础设施。尹锡悦总统当天在全罗南道务安郡全南道厅办公大楼召开主题为“发展未来产业与文化、全罗南道奋力飞跃”的第20次民生讨论会，并作出了上述承诺。这是首次在湖南地区举办的民生讨论会。尹锡悦总统承诺，将推动投资约2.6万亿韩元，在长达47公里的灵岩至光州路段建设类似德国高速公路的超高速公路，并宣布将立即着手展开研究，以便年内制定出具体方案。尹锡悦总统在大选期间曾承诺建设灵岩至光州的超高速公路，用于自动驾驶车测试。尹锡悦还表示，将加快建设正在进行可行性调查的康津至莞岛的高速公路，并将益山到丽水的180公里路段连入高速公路网络，加快地方间的连接。另外，尹锡悦强调，将投资1万亿韩元改善全罗线高速铁路，提高铁路速度。尹锡悦还承诺，将致力于升级全南地区的产业基础设施，培育未来产业。尹锡悦首先提出，将通过正在推进的7000亿韩元光阳港自动化港口建设项目来提高物流效率，推动核心设备国产化、培育相关产业。尹锡悦还表示，将把全南打造为大韩民国航空航天产业中心、亚洲的太空港。另外，尹锡悦承诺将进一步扶持各地农畜水产业。他表示，首先将为在务安、咸平地区打造人工智能尖端农畜产业融合特区奠定基础，投资1200亿韩元建设木浦水产食品出口园区、扶持加工研发和出口，并将罗州水产品加工流通设备推广到其他地区。