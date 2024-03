Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:俄罗斯总统普京最近在接受采访时表示,北韩拥有自身的核保护伞,俄罗斯并未提供帮助。对此,韩国政府表示,北韩希望被承认为拥核国,但这终将是一场无法实现的梦。韩国统一部官员14日与记者见面时表示,若容忍北韩拥核,将在东北亚地区引发核多米诺效应,那么《不扩散核武器条约》(NPT,Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons )体系将无法持续。在回答根据今年美国大选的结果,北韩会否被承认为拥核国的询问时,这名官员表示,这是一种假设,我认为国际社会不会允许北韩被承认为拥核国。另外,有意见认为今年韩美联合军演期间,北韩在挑衅力度上相对保持了克制。对此,这名官员表示,政府不适合评价北韩的挑衅力度,不过我认为北韩将根据武器开发需求、对外释放信息等标准或目标来决定挑衅的时机和水平。这名官员在回答关于制定统一新方案的询问时表示,现有的统一方案未能充分反映时代变化,政府将建立充分体现普世价值和宪法第四条的新统一话语体系,具体内容和形式将在充分听取意见后逐步确定。