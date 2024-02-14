第三阵营新党力量受瞩目 逾70个选区形成多方竞争格局

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韩国国际广播电台报道：4月10日韩国国会议员选举在即，除了两大党，第三阵营新党也纷纷展开候选人党内推荐，使全韩多个选区出现了“三方”、甚至“四方”竞争的格局。截至14日，在全韩254个选区中，67个选区有第三党候选人参选，形成三方竞争的格局；四个选区形成了四方竞争的格局。预计随着第三阵营新党党内推荐工作的继续，出现三方、四方竞争的选区还将进一步增多。其中新党主要人士参选的选区最受关注。改革新党党首李俊锡将在华城乙选区与国民力量党所属候选人、三星电子前研究员韩定旼（音译），共同民主党候选人、现代汽车前社长孔泳云展开竞争。新未来党党首李洛渊将挑战光州光山乙选区。国民力量党在该选区的候选人为安泰郁（音译），共同民主党为现任议员闵炯培，再加上绿色正义党候选人金容在（音译），形成了四方竞争的格局。第三阵营新党候选人以当选为目标，不过即便落败，也能在竞争不分伯仲的选区起到“变局者”的作用。两大党的成败将取决于第三阵营新党候选人所吸收的支持群体。若改革新党、新未来党候选人在本届选举中获得有意义的得票率，有可能撼动未来选举的格局。不过也有分析认为，以新党之名参选的个别候选人的确具有竞争力，但要从政党层面上掀起变化之风恐怕并非易事。