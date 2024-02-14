韩美外长将于18日在首尔举行午餐会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈将于18日在首尔与美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）共进午餐并举行会谈，布林肯此次访韩是为出席民主峰会（Summit for Democracy）。韩国外交部发言人任洙奭14日在例行记者会上表示，此次韩美外长会谈将就共享自由、人权、法治等价值的两国间民主主义合作事宜和加强韩美同盟的方案以及韩半岛地区及全球局势等共同关心的问题进行讨论。外交部还称，由于布林肯当天上午和下午已有多个日程，经两国协商决定举行午餐会。美国国务院发言人马修·米勒（Matthew Miller）也在例行记者会上表示，此次会谈将讨论广泛的地区及全球悬案，并可以确认共同走过70周年的韩美同盟的力量。韩美外长会谈是继当地时间2月28日以赵兑烈访美为契机在华盛顿举行后，时隔约19天的再次会晤。布林肯18日还将出席在首尔举行的“第三届民主峰会部长级会议”。布林肯将在民主峰会开幕前一天的17日通过乌山空军基地抵达韩国，18日离开韩国后前往菲律宾。据外媒报道，布林肯将在菲律宾出席美菲外长会谈、美菲日三国外长会谈。预计会上将讨论南中国海主权争端问题。布林肯会否就此要求韩国表明更明确的立场备受关注。