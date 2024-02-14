IAEA：核污水未对环境造成危害

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韩国国际广播电台报道：国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西（Rafael Mariano Grossi）就福岛第一核电站核污水（日本政府称为“处理水”）的排海表示，未对环境造成危害。格罗西14日在东京召开的海内外记者会上回答前一天与福岛渔民会面结果时表示，虽然排放了三万吨核污水，但检测结果显示，氚浓度低于标准值。他说，去年排放核污水前，福岛地区居民因不确定性而感到不安和担忧，但此次访问时，居民的态度出现了变化，表示满意。格罗西在日本排放核污水一个月前的去年7月访问了日本，亲自向日本首相岸田文雄递交了一份评价排放计划符合国际安全标准的报告。此次是日本排放核污水后，格罗西首次于本月12日赴日访问。格罗西前一天与福岛地区居民会面后，参观了福岛第一核电站核污水排放设备。格罗西强调，核污水排放未出现任何问题，国际原子能机构作为独立的分析机构，公正透明地检测核污水的排放流程。针对有指责认为数十年期间的核污水排放过程中有可能发生大型事故，格罗西表示，排放期间拉长就是为了确保安全性。格罗西还反问，过马路或搭乘飞机时, 不也是不知道会发生什么危险吗? 他说，我认为目前国际原子能机构所做的一切都是正确的。另外，日本外务大臣上川阳子于14日下午与国际原子能机构总干事格罗西会晤后表示，将向国际原子能机构提供1850万欧元（约合267亿韩元）的支援。上川阳子表示，日本支援的对象包括利用原子能技术的食品安全强化对策，包括支援国际原子能机构为乌克兰核电站工作人员提供医疗服务。