韩中央灾难安全对策本部对医大教授决定辞职表示忧虑

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韩国国际广播电台报道：韩国政府对全国医科大学紧急对策委员会教授决定从25日开始提交辞职申请书表示忧虑，并呼吁医大教授不要辜负国民的信任。中央灾难安全对策本部第一次长(保健福祉部长官)曺圭鸿18日在政府首尔办公大楼召开会议表示，在国民的忧虑和政府的再三嘱咐下，医大教授表明了上述决定，政府对此深表忧虑。此前，全韩医科大学教授紧急对策委员会15日召开会议，一致决定25日以后向各自的大学提交辞职申请书。曺圭鸿次长强调，为了建立对话和妥协的机会，国民也很难理解医大教授集体离开患者身边的说法。在任何情况下都不能不顾国民生命而进行协商。同时，曺圭鸿还向医大教授们表示，请他们说服离开医院和学校的实习和住院医生返岗，希望他们共同参与旨在发展医疗体系改革的课题讨论中。中央灾难安全对策本部第一次长曺圭鸿表示，自上月19日设立医生集体行动受害申报支援中心以来，截至本月15日共受理了1400多个咨询。其中受害申报有509件。他说，有关受害申报事项正在与所管的地方自治团体合作，在可能的范围内调整手术和诊疗日程。中央灾难安全对策本部计划18日与首尔主要五家大型医院院长、19日与国立大学医院院长相继举行座谈会，了解紧急诊疗体系运营现状。