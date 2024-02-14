尹锡悦呼吁凝聚智慧 确保人工智能和数字新技术增进民主主义

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统18日提议，国际社会应互相分享经验、凝聚智慧，确保人工智能和数字新技术能够增进民主主义、守护个人和社会的安全。"第三次民主峰会"部长级会议在位于首尔市奖忠洞的新罗酒店举行，尹锡悦总统出席会议并致欢迎词。尹锡悦强调，民主主义无法仅依靠一个国家、一个人的力量来守护。民主峰会(Summit for Democracy)由美国总统拜登发起，旨在加强民主主义阵营的力量，于2021年首次举办。韩国是首个承办民主峰会的美国以外的国家。本次部长级会议的主题是“人工智能和数字技术”，尹锡悦总统表示，该主题令人对数字技术的两面性、即“生活便利”和“民主主义危机”同时进行思考。尹锡悦总统指出，人工智能和数字技术的革新打破了时空的限制，将人类一直以来的梦想在现实世界中予以实现。但与此同时，利用人工智能和数字技术的假新闻、假信息侵犯了个人自由和人权，还对民主主义体系构成威胁。尹锡悦总统表示，身为全球民主主义的守护人，各位齐聚首尔、讨论面向未来一代的民主主义，这绝非偶然。尹锡悦总统强调，大韩民国基于对自由、人权、法治等普世价值的坚定信仰，推动发展民主主义。期待通过本届会议，与各位分享大韩民国民主主义的发展经验，并共同探讨团结合作的道路，实现未来更美好的民主主义。