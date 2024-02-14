北俄扩大文化合作 商讨在平壤举行俄罗斯电影节

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯文化部当地时间19日表示，俄罗斯与北韩希望加强文化领域的合作，正在推进在北韩举行俄罗斯电影节和在俄罗斯举行北韩艺术家作品展览等。据国际文传电讯社报道，在签署《朝俄经济文化合作协定》75周年（3月17日）之际，俄罗斯文化部当天发布了俄罗斯代表团前一天访问平壤的新闻简报。率领俄罗斯代表团赴北韩访问的文化部副部长安德烈•马雷舍夫当天与北韩对外文化联络委员会副委员长朴京日举行了会谈。据俄罗斯文化部报道，在与北韩文化部门人士的会谈中，双方就互访演出、展会活动、教育活动、杂技和电影等整体艺术领域具有潜力的合作方向进行了讨论。目前正在就在圣彼得堡国际文化论坛签署的合作项目做准备。“圣彼得堡国际文化论坛”每年11月在俄罗斯总统普京的家乡、俄罗斯第二大城圣彼得堡举行。文化部表示，作为合作项目之一，双方就在北韩举行俄罗斯电影节的方案进行了讨论，尤其是以爱国内容为主的最新电影引发北韩观众的极大关注。文化部还说，已向北韩提议邀请本国专家至北韩，为高级联合演出做准备，俄罗斯艺术领域的高校已做好招收北韩留学生的准备。文化部介绍说，与此同时，双方还就在俄罗斯举行的北韩艺术家展览会的方案达成共识。文化部说，北韩对杂技表演极表关注，希望本国杂技团参加在俄罗斯举行的国际杂技艺术节。俄罗斯文化部副部长马雷舍夫当天在会谈中表示，仍记得两国过去系统和定期地进行了文化交流，正在为再次加快两国关系的发展做努力。