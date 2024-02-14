韩政府开始为韩非领导人会议做准备

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韩国国际广播电台报道：韩国与非洲领导人会议将于今年6月首次在首尔举行，政府已正式开始为经济相关活动做准备。产业通商资源部表示，“2024年韩国与非洲领导人会议”将于6月4日至5日举行。在此之前，于3月20日在首尔乐天酒店召开了“韩非经济合作民官推进委员会”首次会议。通商交涉本部长郑仁教主持召开当天的会议，韩国贸易协会、大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）、韩国电力公社、韩国产业技术振兴院、韩国成套设备产业协会等18个主要经济团体与会。郑仁教表示，韩非经济合作民官推进委员会将起到经济合作桥梁的作用，以协助韩国企业界人士进军非洲市场，并加强与非洲企业界人士的合作。有望今后与非洲方面签署合同及合作谅解备忘录（MOU)的民间企业也将参加委员会，以寻求凸出实质性成果的支援方案。韩非领导人会议期间召开的商务峰会是韩国与非洲主要政府、经济界人士和专家们齐聚一堂举行的大型经济活动，将就工业发展、贸易促进、基建改善、农业效率提高、应对气候变化等围绕非洲关注的议题予以发表和讨论。郑仁教此前与摩洛哥、坦桑尼亚、肯尼亚非洲三国的驻韩大使举行了恳谈会，就通过《经济伙伴关系协定》（EPA）扩大经济合作方案进行了讨论。产业通商资源部综合考虑到关键矿物、资源、人口和增长潜力等战略价值，正在与非洲三个国家推进签署《经济伙伴关系协定》事宜。郑仁教在恳谈会中表示，韩非间的贸易和投资规模还不大，但基于丰富的矿物资源，考虑到增长潜力和地缘政治上的重要性，经济合作的重要性与日俱增。