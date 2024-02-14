韩医大今年招生5058人 成均馆大学和亚洲大学名额增三倍

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韩国国际广播电台报道：韩国政府根据2025学年度医科大学扩招名额分配结果，公布了对全韩40所医科大学的具体招生计划。2025学年度韩国全国医科大学总计招生5058人，其中首都圈追加招生361人，非首都圈共计增加1639人。根据缩小首都圈内差距的方针，政府并未设定首尔地区医大的招生名额。由此，首尔大学、庆熙大学、延世大学、汉阳大学、高丽大学、天主教大学、中央大学、梨花女子大学维持去年招生826人不变。位于京畿道的成均馆大学和亚洲大学的招生名额从原有的40人增至120人，增加了三倍。车医科大学招生名额从40人增至80人。位于仁川的仁荷大学和嘉泉大学分别从49人和40人增至120人和130人。由此，首都圈全体医大招生从1035人增至1396人，增加了361人。非首都圈医大招生名额已确定从2023人增至3662人，增加1639人。位于江原地区的江原大学招生名额从83人增至132人，延世大学分校、翰林大学、天主教关东大学各招生100人。从大邱和庆北地区来看，东国大学分校为120人、庆北大学为200人、启明大学为120人、岭南大学为120人、大邱天主教大学为80人。从釜山、蔚山和庆南地区来看，庆尚高丽大学和釜山大学为200人、蔚山大学为120人、仁济大学和东亚大学被确定为100人。全北大学、全南大学、忠南大学和忠北大学为200人，圆光大学和朝鲜大学各分配150人。