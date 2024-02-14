第三届民主峰会圆满闭幕

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韩国国际广播电台报道：由美国主导发起的“民主峰会”(Summit for Democracy)第三次会议于20日在首尔闭幕。此次民主峰会以"面向未来一代的民主主义"为口号，从本月18日起在首尔举行了三天。由美国总统拜登于2021年发起召开的民主峰会在美国境外单独举行尚属首次。韩国总统尹锡悦在青瓦台迎宾馆通过视频发表的闭幕词中表示，大韩民国将与世界所有民主主义国家一起，在落实此次民主峰会成果的同时，为进一步发展世界民主主义而继续努力。尹锡悦指出，现在评价三次民主峰会的举行实现了我们对世界民主主义的渴望还为时尚早。在世界各地，权威主义和反知性主义依然存在，不断威胁着民主主义的价值和精神。尹锡悦接着强调说，面对这种挑战，我们的使命和责任比任何时候都任重道远。青年、儿童以及我们孩子们的未来取决于我们现在所作出的努力。第三次民主峰会虽然落下帷幕，但伟大的“民主之旅”将继续下去。包括尹锡悦总统在内，共同主持民主峰会的丹麦首相梅特·弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）、肯尼亚总统威廉·萨莫伊·鲁托（William Samoei Ruto）、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、美国总统拜登、日本首相岸田文雄、加拿大总理贾斯廷·特鲁多 (Justin Trudeau)等共36名多国领导人参加了本届民主峰会最后一天的视频会议。在本月18日至19日的会议期间，以"人工智能(AI)、数字技术和民主主义"为主题举行了部长级会议、专家圆桌会议以及国内外市民社会讨论活动。率领美国代表团的美国国务卿托尼·布林肯等各国部长、副部长级代表亲自出席了部长级会议。专家圆桌会议讨论了应对民主程序的数字威胁、尊重人权的民主社会的技术革新、民主社会为自由网络空间所发挥的作用等。韩国总统办公室对此次民主峰会发表评价称，各国首脑齐聚一堂、集思广益，就人工智能等新技术对民主主义的影响、青年在民主主义发展中的作用、应对假新闻和虚假造假信息的国际合作方案等进行了商讨。作为本届民主峰会的主办国和共同主持国家的韩国在为未来一代指明世界民主主义今后的发展方向发挥了主导作用。韩国政府再次获得了国际社会对韩国民主主义水平的高度信赖与期待。韩国再次向世界展示了主导国际社会讨论议题、引领技术革新的国家地位及所作出的贡献， 为加强韩国作为“世界枢纽国家”的全球领导力创造了机会。