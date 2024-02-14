韩国第22届国会选举候选人登记工作于21日开始

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韩国国际广播电台报道：韩国第22届国会选举候选人登记工作于本月21日开始进行。朝野各党在进行候选人登记的同时，将为推举地区254席、比例代表46席等300个国会议席的“4•10国会选举”而全力以赴。本月21和22日候选人登记工作将在管辖选区的选举管理委员会进行。受理候选人登记的时间为上午9点到下午6点。获得朝野各政党推荐的地区候选人需提交盖有所属政党的党印以及政党代表印章的推荐书，无党派候选人必须提交获得选举权者的签名或盖章的推荐书。和第21届国会选举相同的是，此次选举将实行准联动型比例代表制，推荐比例代表候选人的政党要根据民主审查和投票，提交可以证明候选人被推荐的会议记录等资料。候选人登记信息将通过中央选举管理委员会选举统计系统(info.nec.go.kr )予以公布。选民可在选举日的下月10日之前在该网站上确认候选人的财产、兵役、前科、学历、纳税等与选举相关的信息。从下月1日开始，各政党和各候选人提交的选举公报可在“政策、公约平台(policy.nec.go.kr )”上阅览。本届国会选举的正式活动将从28日开始，截止到投票前一天的下月9日，一共进行13天。 在正式选举活动期间以前，只能通过预备候选人获得允许的方法进行选举运动。18岁以上选民可通过在外投票（3月27日至4月1日）、预先投票（4月5日至6日）、国会选举(4月10日)当天进行投票。据展望，韩国总统尹锡悦在政府执政第三年举行的此次国会选举具有对现政府中间评价、以及对掌握第21届国会的共同民主党评价的性质。执政党国民力量党将提出"巨大在野党审判论"，呼吁选民助力政府和执政党。第一在野党共同民主党将全力提出“牵制政府的政权审判论”。