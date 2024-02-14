联合国专家组：北韩6年间通过网络攻击窃取30亿美元

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韩国国际广播电台报道：联合国专家表示，北韩通过黑客和网络攻击行为窃取的资金达到外汇总收入的一半，这笔资金被用于核武器等大规模杀伤性武器的开发，占比40%。联合国安理会对北制裁委员会当地时间20日公布了包含上述内容的专家组年度报告，并指出，在报告所述的从去年7月至今年1月的六个月期间，韩半岛的军事和政治紧张进一步加剧。北韩持续将监管较弱的虚拟资产行业视为主要目标并加以网络威胁，对此，专家组认为，这是为了规避联合国制裁、创造收入。专家组还根据成员国的报告指出，北韩通过黑客、网络攻击等恶意网络活动赚取了外汇总收入的约50%，大规模杀伤性武器开发项目资金来源的约40%是通过此类非法网络手段获取的。根据报告，专家组正对17起去年发生的疑似与北韩有关的虚拟货币窃取事件进行调查。据估算，窃取金额总计达7.5亿美元（约1万亿韩元）。专家组表示，从2017年至去年，北韩针对虚拟货币有关公司实施网络攻击，总计窃取了约30亿美元（约4万亿韩元），目前正对58起相关疑似事件进行调查。这份报告还包含了去年7月底至今年1月底安理会对北制裁的履行情况。专家组对国际社会的对北制裁履行情况进行评估，每年向联合国报告两次。韩国外交部官员表示，这份报告与以往相同，有助于推动国际社会履行对北制裁决议、加强对北韩回避制裁手法的认知，提醒联合国成员国政府和有关机构加强注意，有助于推动对北制裁得到忠实履行。