驻韩美军司令：为防卫韩国 驻韩美军须维持2.85万人不变

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韩国国际广播电台报道：最近有意见担忧若美国前总统特朗普再次执政，驻韩美军规模有可能缩减。不过驻韩美军司令表示，部队规模须维持在当前2.85万人的水平上。驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉当地时间20日出席众议院军事委员会听证会时表示，为防卫韩国，必须持续投入2.85万名驻韩美军士兵。拉卡梅拉表示，这一规模包括在韩半岛及外部地区进行的双边、三边、多边训练，在多个领域实施的实训和虚拟训练，下一代战力实验等。拉卡梅拉还说，若要维持《停战协定》、美国的防卫承诺和战斗态势，我们需要国会的持续支援和北韩对美国本土构成威胁的共识。曾在特朗普政府时期担任国防部代理部长的克里斯托弗·米勒（Christopher Miller）在接受《东亚日报》采访时表示，目前就韩国是否仍需要2.85万名驻韩美军，还是有必要做出改变而展开坦率交流的时候。尽管米勒表示这是其个人的看法，但由于他被视作特朗普第二任期的防长候选人，这一说法仍引起关注。拉卡梅拉在提交给军事委员会的意见书中指出，韩半岛与中国、俄罗斯地理相近，若后二者境内发生危机，第三国很有可能介入韩半岛或在当地行使影响力。拉卡梅拉还说，中国和俄罗斯都意识到，美军在韩国部署有2.85万名最高联合战力，鉴于这种地缘上的现实情况和极大的经济利益关系，韩国是东北亚安全的核心轴，也是美国必须防卫的条约盟友。分析认为，这一发言意味着即使是为了遏制中国和俄罗斯，美军也必须驻扎韩国。另外，拉卡梅拉在回答关于北韩国务委员长金正恩的意图的询问时表示，政权生存是其最优先的目标。金正恩正在开发政权生存必不可少的大规模杀伤性武器，并试图缓解制裁；他正为防卫韩国做准备，这是他的最优先目标。