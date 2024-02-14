美国驻韩司令：战时作战指挥权转交工作已走上正轨

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韩国国际广播电台报道：驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉（Paul J. LaCamera）当地时间21日在美国参议院军事委员会听证会上被问及“是否因安保威胁增加而推迟移交战时作战指挥权？”时予以否认，他说，这不是基于时间，而是基于条件。拉卡梅拉司令表示，韩半岛战时作战指挥权移交工作已经走上正轨。他说，美国正在做出努力，该问题正在取得进展。在此以前，韩美两国在2014年的国防部长会谈上制定了旨在确保能主导韩美联合防卫的韩国军队核心军事力量等三个条件为基础的战时作战指挥权的移交原则。但是随着北韩核导能力的高度化，再加上乌克兰及中东战争等，国际安全环境发生变化，新冷战格局逐渐明朗，有鉴于此，有观测认为，战时作战指挥权的移交速度将难以加速。有人指出，军需用品援助问题有可能成为印度太平洋地区最为薄弱的一环，拉卡梅拉司令对此表示，敌人知道，如果允许我们建造围绕他们的“铁山”将会出现问题。他表示，如果说这是战斗的一部分，那么战斗的另一部分就是我们在“反介入及区域拒止作战系统(A2AD)"里面。拉卡梅拉司令接着说，美国实际上在韩国驻军，但韩国不是第三世界国家，韩国是具有生产军需用品能力的发达国家。他还强调，在军需支援方面，美国正在摸索如何维持的多种方法。但是，在战争时期，美国必须开通空中和海上的沟通渠道。