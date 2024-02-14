金与正称岸田文雄望与金正恩会晤 岸田称不了解相关情况

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长胞妹、劳动党副部长金与正25日表示，日方向北韩提议举办首脑会谈。金与正在当天向朝中社发表的谈话中表示，最近岸田首相通过又一个渠道向我方表达了希望尽快与朝鲜民主主义人民共和国国务委员长亲自会面的意向。金与正还表示，正如我方此前所指出，要开辟朝日（北日）关系改善新道路，重要的是日本作出实质性的政治决断。若日本继续试图干涉我国行使主权，执着于无可解决、也无从知晓的所谓绑架问题，首相的构想将不可避免地被认为是“吸引人气”之举。分析认为，这一言论是在设定北日首脑会谈的前提，要求日方不提被绑架者问题。对于金与正的谈话，岸田文雄则表示不了解有关报道内容，但他同时也指出，与北韩的对话很重要。岸田文雄25日下午出席参议院预算委员会会议，在回答在野党议员关于北韩上述报道的质询时表示，不了解有关报道。岸田文雄还表示，正如一直以来所强调的，首脑会谈对于解决日本与北韩关系、绑架问题等多项事务非常重要，正在首相的直接权限范围内采取多项应对措施。岸田文雄上月9日曾表示，正为推动举行日北首脑会谈进行多项工作。同月15日，金与正发表谈话称，有可能迎来岸田首相访问平壤之日。