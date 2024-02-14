韩强征劳工遗属前往日企索赔遭拒

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韩国国际广播电台报道：日帝强征劳工诉讼原告遗属前往日本被告企业，要求道歉和赔偿，但未能见到相关人士。遗属拒绝接受韩国政府提出的“第三方代赔”方案。25日上午，受害者李春植（音译）、杨金德（音译）、郑昌熙（音译）遗属在日本市民团体有关人士和代理律师的陪同下前往位于东京千代田区丸之内的日本制铁总部，敦促企业方道歉并赔偿。在强征劳工索赔诉讼中，韩国大法院判定遗属胜诉。遗属随后拒绝接受韩国政府根据“第三方代赔”方案支付的赔偿金。遗属进入总部大楼后连相关人员也未能见面，大约10分钟后离开。遗属代理律师表示，我们在访问前明明要求进行面谈，但对方却告知我们没有预约，无法面谈。日本制铁、三菱重工等被告日企固守原有立场，称，韩国劳工问题通过1965年《韩日请求权协定》得到了解决，韩国大法院的判决违反该协定，深感遗憾。去年年底以来，韩国大法院先后做出多次要求日企赔偿原告的判决。日本政府称这违反了《韩日请求权协定》，并要求韩国政府通过“第三方代偿”方案予以解决。去年3月，韩国政府公布了由韩国财团募集捐款、代替日企支付赔偿金的方案。在获得胜诉判决的15名原告中，11名接受了这一方案。拒绝接受的四名要求通过强制出售企业资产的方法来解决问题。