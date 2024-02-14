韩国科学技术情报通信部长：将扩大全球研究开发预算并积极提供支援

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韩国国际广播电台报道：韩国科学技术情报通信部长官李宗昊当地时间25日表示，对于和韩国科学技术界进行共同研究表示关心的国家大幅增加，包括扩大全球研究开发(R&D)预算等，韩国将积极提供支援。李宗昊长官当天在比利时布鲁塞尔就加入欧盟多边研究项目——“地平线欧洲（Horizon Europe)"准会员国达成协议后，在接受韩联社采访时称，这体现出韩国研究领域的地位正不断提升。"地平线欧洲"是欧盟最大、也是世界最大的多边研究革新项目，在2021年至2027年的七年间共投入了955亿欧元(约138万亿韩元)。韩国加入该项目准会员国是在欧盟的提议下推进的。 李宗昊长官表示，根据当天的协商，韩国和欧盟的目标是今年完成正式签署协定等的后续程序。进展顺利的话，韩国政府将从明年开始支付财政分担金额，被选定为“地平线欧洲”共同研究课题的韩国研究小组将在目前项目结束的2027年之前获得欧盟提供的研究经费等优惠。这是亚洲国家的首次，也是非欧盟国家的第三次。李宗昊长官表示，将以“地平线欧洲”为起点，今后韩国有必要扩大参与国际共同研究工作。他说，韩国之前确实缺乏能够进行国际共同研究的制度基础。过去与欧盟和美国相比，韩国的实力略逊一筹，目前不但发生了改变，甚至在某些领域韩国更胜一筹。据悉，李宗昊长官当天在"第一届韩国与欧盟半导体研究者论坛"上致欢迎词，他表示，韩国政府计划将今年的全球研究开发预算比去年扩大三倍。