尹锡悦：齐心协力防止反国家势力威胁国民安全

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在天安舰被袭事件14周年之际表示，为了阻止反国家势力动摇和威胁国家和国民安全，我们应该齐心协力。尹锡悦总统26日上午在龙山总统办公室主持召开国务会议时表示，我们社会仍然有部分人否认天安舰被北韩击沉的事实。他指出，有些分子通过歪曲事实、虚假煽动、捏造分裂国论、甚至侮辱守护国家的英雄、参战将士及其遗属，这是破坏和威胁国家和国民安全的行径。尹锡悦指出，如果没有强有力的安保做后盾，不仅无法守护我们的自由、和平与繁荣，也无法守护我们所认同的自由民主主义和市场经济。同时，尹锡悦总统还承诺，绝不会忘记为守护国家和国民而壮烈牺牲的46名勇士和在搜救战斗中殉职的韩周浩准尉的高贵牺牲精神。包括尹锡悦总统在内的国务委员都佩戴着"勿忘草徽章"参加了当天的国务会议。尹锡悦总统表示，千万不要忘记6·25韩国战争时期和之后被北韩抓获而至今尚未遣返的国军俘虏、以及被北韩绑架和扣留者。尹锡悦接着表示，保护国民是国家最重要的责任，也是国家存在的根本理由。政府将尽最大努力让这些人士都回到家人的怀抱。两天以后将正式开始第22届国会议员选举活动，政府应该竭尽全力支持作为民主主义政治体系核心的选举工作，使选举能够公正透明地进行。同时，尹锡悦总统还表示，希望检方和警方以不宽容的原则严格管理和迅速调查选举中的违法行为，以确立法律秩序。特别是要彻底应对和防范利用人工智能和数码技术的假新闻和虚假信息阻挡选民的眼睛和耳朵。另外，尹锡悦总统还嘱咐医学系教授积极地与政府展开医疗改革对话。另外，他还要求医学系教授说服实习与住院医生重返岗位，同时还表示，政府不会让国民出现医疗空缺。尹总统再次强调，医大扩招是医疗改革的起点。 他表示，将把医大扩招作为开端，扶植具有实力的五大地区医院，缩小基础医疗服务的地区差距。尹锡悦总统表示，将于下月制定医学教育环境改善方案，并成立医疗改革特别委员会，讨论具体的医疗改革方案。