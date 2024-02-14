韩政府向医疗界表示“无条件对话”

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，正在考虑对未返岗的实习和住院医生采取“灵活性的”处理方案，并向医疗界表示"无条件对话"。目前政府对医疗界内部反对集体罢诊行动的呼声予以关注。据悉，政府在过去两周通过"实习和住院医生保护申报中心"共接到了84件申报，但因担心个人信息是否会被泄露而选择放弃的事例还有很多。因此决定，以匿名举报为原则，运营网上举报公告栏。举报的针对对象也从"实习和住院医生"扩大到"医学系教授"。政府开始启动法律审查程序，以确定强迫同事提交辞职申请书或阻止医生返岗等行为是否构成“单位内的骚扰”。目前政府仍然坚持"医大扩招2000人"的方针。在此情况下，医学系教授的辞职和减少诊疗的行动仍在持续。全国医大教授协议会再次确认了“政府不撤回医大扩招就无法进行对话”的立场。医科大学教授们提交辞职书的情况已持续了两天。继高丽大学、蔚山大学、延世大学医学院教授集体递交辞呈后，首尔大学医学院也接连出现了自愿辞职的情况。成均馆大学医学院教授计划将于28日集体辞职。据悉，大韩医师协会26日晚选举出下任会长。进入最后投票阶段的两名候选人都被视为强硬派。预计医学界对政府抗争的程度将会进一步提高。