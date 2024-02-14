韩美成立切断北韩核导弹开发资源和资金的协议体

韩国国际广播电台报道：韩国和美国日前成立了可以更加有效地切断北韩核导开发等所需核心资源和资金来源的协议体。据外交部透露，韩美两国当地时间26日在美国华盛顿特区举行了第一次韩美"增强干扰工作小组(Enhanced Disruption Task Force)"会议，负责外交、情报、制裁、海上组织工作的相关部门和机构的30余名负责人与会。外交部表示，在第一次会议上，双方重点讨论了联合国安理会决议中超过油类进口限制的北韩精炼油进口现状和阻止方案。油类产品是北韩进行核、导开发和维持军备态势所必需的资源。国际社会在2017年通过联合国安理会第2397号决议，将流入北韩的油类数量分别限制在400万桶原油和50万桶精炼油，但在北韩在与俄罗斯公开进行合作的情况下未能遵守上述决议。联合国安理会对北韩裁委员会专家小组在21日公布的年度报告中推测，去年1月至9月，北韩进口了约150万桶以上的精炼油。 这份报告指出，北韩利用各种手段和非法转运渠道持续逃避制裁。韩美两国指出，北韩走私的精炼油相当一部分是通过与境内企业及个人的非法合作进行的。作为阻止上述北韩非法行为的一个环节，决定积极研拟与北韩精炼油走私有牵连的个人及企业进行单独制裁的方案。随着俄罗斯和北韩关系的不断紧密，俄罗斯有可能向北韩提供精炼油，外交部对此感到担忧，韩美两国并对停止俄北非法合作的方案进行了协商。与此同时，双方强烈敦促俄罗斯彻底履行联合国安理会决议。参加第一次韩美"增强干扰工作小组"会议的首席代表分别为韩国外交部北韩核外交企划团团长李埈一和美国国务院负责北韩事务的特别副代表林德贝沃伊斯。双方决定，今年在适当的时候在首尔举行第二次会议，商讨旨在加强阻止对北韩精炼油走私的合作方案，以及如何更有效地阻止北韩煤炭走私等非法资金筹措的应对方案。