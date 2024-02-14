韩总统办公室：将把基本医疗纳入财政投资重点项目

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韩国国际广播电台报道：韩国总统办公室表示，将把基本医疗支援纳入明年度预算案财政投资的重点项目，将优先对医学教育进行投资，恢复重建地区和基本医疗。总统办公室政策室长成太胤27日在记者会上表示，尹锡悦政府今后将集中投入国家财政，将医疗领域优先提升到履行安全、治安等履行宪法责任的高度。成太胤表示，明年预算编制将以医疗改革五大财政项目为主，第一项是由国家负责实习和住院医生的教育事务，以期收到教育的实效。为了让医生专注于学习，将适当改善其待遇，培养具有能力的专科医生。成太胤还说，将优先对医学教育进行投资，提高其质量。为确保每一位学生适当的学习空间，将扩充教育和研究设施、确保教育实习材料和医院内的临床实习设施，并向教授提供补贴。另外，将对医学院招生人数大幅增加的地方国立大学进行全面支持和投资。成太胤表示，将新设地区医疗发展基金，对反映地区特征的项目进行长期投资，并扶持地区据点医院、二级医院、专科医院，构建地区内人员交流机制，并对加强数字转型等地区医疗体系领域进行投资。成太胤表示，政府将根据《国家财政法》5月底以前将各部门的预算案提交企划财政部长官，明年度预算的具体项目和内容将在今后的两个月内作出大致决定，现在是预算编制的重要时刻。他说，为制定基本医疗财政投资的具体方案，将尽快组建医疗改革特别委员会，希望医疗界积极参与。