韩国成立国防人工智能中心

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韩国国际广播电台报道：旨在扶持强军的人工智能技术开发机构——“国防人工智能（AI）中心”于4月1日成立。韩国国防智能中心由具有技术专业性的民间研究人员和拥有军事专业性的现役军人等110余人组成。国防部长官申源湜、科学技术情报通信部长官李宗昊、韩国科学技术院（KAIST）校长李光炯、各军副参谋长等40余人参加了1日在国防科学研究所举行的国防人工智能中心创立仪式。据悉，国防人工智能中心计划开发基于人工智能的有人和无人综合体系、战场状况识别等人工智能相关核心技术。另外，还将发挥军队人工智能需求企划支援及技术策划、加强民间人工智能技术应用于军队的产、学、研合作等作用。新任国防人工智能中心主任郭起镐(音译)表示，将把国防人工智能中心打造成国防人工智能发展的智囊团和研发中心。 国防部长官申源湜表示，国防人工智能中心的成立将成为加速科技强军建设的基石，并确保以人工智能为基础的尖端核心战斗力，建设以实力实现和平的压倒性的国防力量。韩国国防部计划，将首先利用人工智能技术，改善官兵们能切身感受到的工作环境。 此外，还计划构建应对兵力缩减的有人和无人综合战斗体系，并发展能够有效收集、分析多种战场信息、支援指挥官指挥决策的指挥管控体系。