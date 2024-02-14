韩国总统办公室：政府并不拘于医大扩招2000名这个数字

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韩国国际广播电台报道：韩国总统办公室日前明确表示，政府决定医大扩招2000名并不是个绝对的数字。总统办公室政策室长成太胤1日在《KBS 7点新闻》节目中表示，并不是说医大扩招2000名是个绝对的数字，政府不会拘泥于2000名这个数字。如果提出包括医科大学扩招规模在内的更好的意见以及合理的根据，政府会朝着更好的方向改变政策。成太胤室长表示，政府是通过长期研拟等程序得出医大扩招人数的，不能因为利害关系方的反对而把扩招人数随意改为1500名、1700名等。如果提出合理的调整方案，政府将以低姿态对此进行回应。成太胤室长说，为了与实习及住院医生对话，政府会通过短信、第三方联系等多种方式确定日期和场所进行沟通，政府正通过各种方式努力。为了展开对话，政府以后也会一直这样做。成太胤室长还指出，为了让实习及住院医生更加顺利地工作，让他们感到工作具有意义，政府将努力改善整体医疗环境，并呼吁医生停止集体罢诊等行动，与政府一道讨论如何才能为本人、为国民的生命和健康着想。成太胤室长强调说，韩国国会议员选举结束后，政府将会持续推进医疗改革。他说，通过医疗改革特别委员会，政府不仅听取医疗界的意见，还会听取患者团体、消费者团体、专家等多方意见，为朝着更好的方向而努力。