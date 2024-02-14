美国重新审查韩国针对外企的网络使用费法 认为其具有反竞争性

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韩国国际广播电台报道：美国政府机构美国贸易代表办公室(USTR)再次提出韩国国会悬而未决的网络使用费相关法案问题，称其为“反竞争”方案。该机构当地时间上月29日公布的《2024各国贸易壁垒报告书(NTE)》中与韩国相关的内容表示，韩国从2021年开始提出了众多法案，要求外国文化内容供应商向韩国网络服务提供商(ISP)支付网络使用费。该报告称，部分韩国网络服务供应商本身就是文化内容提供商。因此，美国文化内容供应商所支付的网络使用费会给韩国竞争方带来利益。这些举措在损害韩国文化内容产业网络服务供应商的同时，将巩固韩国三大网络服务提供商（KT、SK Broadband 和 LG U+）的垄断体制。有鉴于此，韩方具有反竞争性。美国在2023年多次向韩国提出了这个问题。网络使用费是指奈飞(Netflix)等文化内容事业者(CP)利用因特网服务提供商（ISP，Internet Service Provider）的网络提供文化内容时所支付的费用。文化内容事业者（CP）用户为了观看奈飞等而使用网络，外国文化内容事业者也要支付费用。有分析认为，继特朗普政府（2017年至2021年）之后，目前拜登政府也从过去的自由贸易至上主义大幅后退，在立足于"美国优先主义"的贸易保护主义回归的情况下，对外国贸易壁垒的攻击可能已被削弱。