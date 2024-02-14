尹锡悦总统：为稳定物价投入价格稳定资金

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦2日在政府世宗办公大楼主持召开第15次国务会议时表示，政府将投入无限制、无限期的“紧急农畜产品价格稳定资金”，直到菜篮子物价稳定下来，让国民切身感受到这一点，并扩大支持范围。尹锡悦表示，农产品价格上涨趋势从3月下旬开始有所放缓，但是仍然处于较高水平，最近物价也受到国际油价的上涨，国民感受到的物价依然很高。为了稳定物价，将以大型超市为中心进行的打折优惠支援和进口水果供应对策扩大到中小型超市和传统市场。尹锡悦总统还就北韩当天上午向东海发射中程弹道导弹一事表示，北韩政权继续进行导弹等军事挑衅，在国会议员选举即将到来之际，试图动摇我们的社会，挑衅只会让我们的国民更加牢固地团结在一起。尹锡悦还指示军方为应对北韩的进一步挑衅，必须维持完备的安保态势。尹锡悦总统就医疗改革问题表示，为了成功完成医疗改革，在增加医生的同时，必须果断地进行财政支援，企划财政部长官应与保健福祉部、科学技术情报通信部以及教育部长官进行协商，提交医疗改革预算金额和规模的报告。在下周国会议员选举前，尹锡悦总统指出，像最近被揭发的非法安装摄像机事件一样，绝不容忍妨碍国民自由表达意向以及损害选举公正性的犯罪行为。行政安全部和有关机关必须竭尽全力，确保此次选举能够公正且透明地进行。