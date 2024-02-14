韩医大教授希望总统和实习及住院医生无条件面对面对话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国医大教授团体为解决“医政矛盾”而邀请总统和实习及住院医生直接会面。对此，总统办公室方面表示，希望亲自听取实习及住院医生的心声，但实习及住院医生尚未做出回应。总统办公室2日通过发言人室的公告称，尹锡悦总统已表示，虽然有很多医疗团体，但本人希望与集体行动当事者（实习及住院医生）会面并亲自听取他们的意见，总统办公室一直向国民开放。在此之前，韩国全国医科大学教授协议会（简称“全医协”）当天呼吁总统和实习及住院医生代表无条件面对面对话。全医协宣传委员长赵允贞（音译）在新闻发布会上表示， 无论对总统有何看法，尹锡悦就是韩国行政机关的元首，如果总统发出邀请，希望大韩实习及住院医生协会代表朴檀无条件地与总统见面。赵允贞委员长说，在令人窒息的矛盾期间，国民和患者不得不忧心忡忡、感到不安。 现在能突破这一难关的只有韩国总统一人，只有拥有力量的人才能给予宽容，拥有这种力量的人只有总统。在上述发言时隔数小时后，韩国全医协提交资料并表示，上述新闻发布会的内容并不代表全医协所属全体教授的意见。据悉，医疗界曾多次邀请总统与能解决医疗空白关键的实习及住院医生亲自对话。韩国国务总理韩德洙当天在KBS晚间9点新闻节目中表示：“据我所知，总统和实习及住院医生双方就对话问题进行了接触，以此透露了"私下接触"的可能性。