韩民调：国会议员选举支持率 共同民主党41% 国民力量党30%

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韩国国际广播电台报道：3日一项民调结果显示，在“如果明天举行国会议员选举，将投给哪个政党候选人作为地区议员”的问项中，在野党共同民主党领先执政党国民力量党，两党支持率处于误差范围外。韩联社和韩联社TV共同委托民调机构MetriX从上月30日至31日面向全国18周岁以上的1000人进行了月度民意调查。结果显示，30%的应答者回答"将支持国民力量党候选人"，41%的应答者回答"将支持共同民主党候选人"。两党支持率相差11个百分点，处于误差范围外（可信度为95%，标本误差为±3.1个百分点）。相较此前调查（3月2日至3日），回答"支持国民力量党候选人"的应答者下降了3个百分点，回答"支持共同民主党候选人"的应答者上升了15个百分点。在本次调查中，回答"支持改革新党"的应答者为3%，回答"支持新未来党"的应答者为1%，"尚未作出决定"的应答者为20%，回答"没有支持政党"的应答者为3%。回答支持共同民主党候选人的应答率除江原、济州(40%→32%)地区的一处之外，所有地区和所有年龄段均有所上升。其中尤其是50岁至59岁(30%→ 52%)，大田、世宗、忠清(20%→42%)及光州、全罗地区(44%→65%)，共同民主党支持层(72%→87%)升幅较大。按各地区来看，在首尔地区(可信度为95%，标本误差为±7个百分点)，国民力量党（31%）和共同民主党（34%）势均力敌，两党支持率处于误差范围内。在大田、世宗、忠清地区(标本误差为±10个百分点)，国民力量党和共同民主党分别为35%和42%；在江原、济州地区(标本误差为±15%个百分点)，国民力量党和共同民主党分别为40%和32%。另外，共同民主党在仁川、京畿(国民力量党27%，共同民主党46%，标本误差为±5个百分点)和光州、全罗地区(国民力量党8%、共同民主党65%、标本误差为±10个百分点)占优势；国民力量党在大邱、庆北地区(国民力量党44%、共同民主党20%、标本误差为±10个百分点)占优势。本次调查采取无线电话问答方式进行，应答率为12.4%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。