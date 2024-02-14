尹锡悦：力争年内修改法令 推动民生讨论会后续措施

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统就民生扶助政策表示，将争取在上半年、最晚在年内尽可能地完成政府权限范围内的下级法令修改工作。尹锡悦总统当天在龙山总统办公室主持召开经济领域民生讨论会后续措施评估会议时表示，将提高预算执行速度，立刻执行今年预算可承受的项目。会议长约两个小时，通过电视进行了直播。这是继本月2日的社会领域评估会议后的第二次会议。尹锡悦总统表示，正尽力推动滞留在国会的民生法案能在第21届国会任期内通过。具体包括修改《流通产业发展法》，将大型超市休息日从周末改到工作日；修改《城市和居住环境整备法》，放宽以拆迁为目的的安全检查规定；废除《终端机流通法》，推动下调电信费。尹锡悦总统还表示，将尽快准备包含民生讨论会有关内容的法案，争取在第22届国会组建后立刻提交、迅速通过。目前正准备修改与扶持企业提高自身价值有关的《税务特例限制法》、推动发展老人福利性住宅的《老人福利法》等。尹锡悦总统指出，在过去三个月的时间里，民生讨论会主动前往任何一个国民需要的地方，是名副其实的“移动讨论会”。为参加民生讨论会，我的出行距离达到5570公里，是首尔到釜山距离的10倍；在民生讨论会上见到了1813位国民。