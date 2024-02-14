韩国会选举提前投票工作5日启动 朝野鼓励选民积极参加

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韩国国际广播电台报道：韩国国会议员选举提前投票工作将于5日、6日举行。4日，朝野均呼吁选民积极参加提前投票。朝野认为，包括两天提前投票在内，投票为期三天，在这期间只有推动尽可能多的选民前往投票，才有胜算。在执政党国民力量党方面，紧急对策委员会委员长兼选举对策总委员长韩东勋和254名全国选区候选人、比例代表卫星政党国民未来党选举对策委员长林约翰和候选人均决定于5日参与提前投票。在野党共同民主党预计，若提前投票率超过30%，那么总投票率将有望超过党内认为的获胜线65%，甚至突破70%。为此，该党选举对策委员会在进行冲刺拉票的同时，不断呼吁选民参加提前投票。不少分析认为，本届选举的提前投票率将进一步上升。由于投票地点不再受居住地限制，参与投票的选民持续增多。不过专家认为，很难断言提前投票率的上升会对选举结果带来何种影响。明知大学教授金亨俊（音译）指出，提前投票率高不代表总投票率也会高，上届总统选举的提前投票率很高，但是总投票率却较前一届下滑了0.1个百分点。金亨俊还表示，从上届总统选举和地方选举的结果来看，提前投票和投票率高有利于进步政党的看法也很难成立。虽然有分析认为，投票率高意味着对政权的批评也会增加，但产生危机感的保守派有可能更多地参与投票。中央选举管理委员会4日表示，第22届国会议员选举的提前投票工作将于5日、6日在全国3565个提前投票点实施。