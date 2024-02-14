韩民调：第22届国会最受期待政策领域为民生、低生育、经济

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韩国国际广播电台报道：一项调查结果显示，韩国国民对第22届国会期望最高的“三大政策”领域为民生、低生育和经济复苏。大韩商工会议所于上月22日至29日通过国民沟通平台“Sople”实施了第22届国会议员选举竞选承诺有关问卷调查，对1.2万人的应答进行分析后得出了上述结果。调查将在国会组成交涉团体的政党国民力量党和共同民主党的竞选承诺分为七个领域，将参与者分为两组（朝野各6000名评选）后，以评选人气承诺的方式进行。结果显示，新一届国会最应推进的政策领域为民生，占比33.6%，其次是解决低生育问题（22.7%），经济复苏（支援企业12.3%、支援个体户12.3%）。国民力量党五大人气承诺中，民生领域占4个。上调存款人保护限额（8.5%）最受欢迎，其次分别是扩大青年住房认购存折加入对象及支援条件范围、根除雇佣方甲方行径（3.1%）、扩大集贸市场商品券发行额度和使用范围（2.5%）、减轻手机购买负担并扩大青年电信费套餐适用范围（2.4%）等。共同民主党最受欢迎的承诺是补助实施一周四天工作制的企业（5.9%），其次分别是发放结婚生育补贴（3.8%）、育儿补贴卡（3.5%）、提高劳动收入税额抵扣标准和限额（3.1%）、减轻家庭负债负担（3.0%）等。