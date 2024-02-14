韩政府对速卖通、拼多多个人信息收集使用情况展开调查

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理直属机构个人信息保护委员会对速卖通(AliExpress)、拼多多(Temu)等中国跨境电商平台的个人信息收集和使用情况展开调查。为出席国际会议对美国进行访问的个人信息保护委员会委员长高鹤洙当地时间3日在记者座谈会上透露了这一消息，并表示正在观察拼多多、速卖通等中国电商如何收集和使用用户数据。高鹤洙就调查原因表示，中国国内个人信息保护法的水平和个人信息保护是否得到正常执行等方面存在令人担忧的因素。高鹤洙指出，我们的出发点是了解（中国法律和各企业条款规定的）个人信息处理方针、征求个人信息收集使用同意的过程、所收集信息是否在中国国内进行管理或传送至第三国等，调查首先以向中国企业发送问卷的形式进行。根据《个人信息保护法》，个人信息保护委员会有权对信息主体权利受侵犯的行为进行调查，如确有违反，可处以罚款并勒令整改。面向韩国国内信息主体提供服务的海外企业也可被要求整改或处以罚款。速卖通和拼多多在韩国市场的影响力不断扩大。据韩国数据分析服务商WISEAPP·RETAIL·GOODS的数据，上月两公司的用户数分别达到888万和830万，在电商平台中排名第二、三名。