北韩感谢俄罗斯对延长对北制裁专家组任期决议案行使否决权

韩国国际广播电台报道：俄罗斯对联合国安理会对北制裁委员会专家组任期延长决议案行使否决权，北韩对此表示感谢。据塔斯社等俄罗斯媒体报道，北韩常驻联合国代表金星当地时间3日在联合国纽约总部与记者见面时表示，我方非常感谢俄罗斯行使否决权。金星还表示，北韩从未认可过联合国安理会实施的对北制裁和对北制裁委员会的活动。联合国安理会上月28日就对北制裁委员会专家组任期延长决议案进行投票，最终因俄罗斯行使否决权而未获通过。由此，监视联合国安理会制裁决议履行情况的专家组将于本月30日结束工作。在投票表决中，安理会15个理事国中的13个投赞成票，中国弃权。决议案若要通过，须获得至少9个理事国的赞成，美国、中国、俄罗斯、英国、法国5个常任理事国不得有任何一国行使否决权。俄罗斯以该国提出的在对北制裁中新设日落条款的要求未获得反映为由行使了否决权。不过大部分分析认为，这一说法只是借口，实际上俄罗斯与北韩进行军火交易，专家组的存在令其感到压力。上月30日，俄罗斯外交部在回应国际社会的批评时称，俄罗斯严肃看待旨在维持和平稳定的联合国安理会制裁问题，但无法坐视这类极端措施逐渐变味为不分青红皂白地处罚特定国家的武器。