韩军侦察卫星2号 本月8日在美国佛罗里达发射升空

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韩国国际广播电台报道：韩军侦察卫星2号将于本月8日发射升空。韩国国防部5日表示，韩军侦察卫星2号将于8日（当地时间7日）在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地（CCAFS）予以发射。这是韩国为确保自主拥有侦察卫星而进行的“425项目”的第二颗卫星。这也是去年12月2日韩军发射首颗侦察卫星后时隔4个月再次发射。侦察卫星2号搭载了合成孔径雷达（Synthetic Aperture Radar, SAR），与搭载电子光学(Electro Optical，EO)和红外线(Infra Red，IR) 设备的侦察卫星1号的图像信息获取原理有所不同。搭载电子光学设备的卫星可传送分辨率较高的图片，搭载红外线设备可在夜晚拍摄照片，但容易受天气条件影响。但搭载合成孔径雷达的卫星不受天气影响，改善了电子光学和红外线设备的缺点。侦察卫星1号每天两次穿越韩半岛，2号则在倾斜轨道上绕地球运行，每天4次至6次穿越韩半岛。韩军共将发射四颗搭载合成孔径雷达的侦察卫星，届时每天将可对韩半岛进行16至24次拍摄。国防部表示，预定今年再发射一颗合成孔径雷达侦察卫星，明年再发射两颗。国防部有关人士在介绍侦察卫星2号的影像分辨率时表示，在运行中的相同方式卫星中，处于世界最高水平。另外，还开发了大容量数据链路承载体，以迅速获得高分辨率影像信息。