联合国人权理事会连续22年通过北韩人权决议案

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韩国国际广播电台报道：联合国人权理事会4日通过了谴责北韩侵犯人权、敦促予以改善的北韩人权决议案。人权理事会47个成员国当天在瑞士日内瓦举行的第55届会议上，未经投票、以协商一致方式通过了北韩人权决议案。这是2003年以后，人权理事会连续22年通过对北韩人权决议案。中国、厄立特里亚、古巴没有参加协商，而是支持北韩。人权理事会今年加强了决议案的内容，包括敦促北韩废除或修改以管制北韩居民思想和限制宗教及言论自由为内容的法案。决议案内容中还提及管制北韩年轻一代思想的《青年教养保障法》和如果使用“欧巴（哥哥）”等韩国用语而遭受处罚的《平壤文化语言保护法》，以及观看或传播韩国影视剧可被判处死刑的《反动思想文化排斥法》。人权理事会敦促北韩加入《联合国反酷刑公约》和《消除种族歧视公约》，并遵守已加入国际公约的规定，认真履行其义务。韩国政府对联合国人权理事会通过北韩人权决议案表示了欢迎。外交部表示，对包括韩国在内的54个成员国以协商一致的方式通过北韩人权决议案表示欢迎。今年是联合国北韩人权调查委员会（COI）发布报告十周年，人权理事会发布决议案由此证实了国际社会仍然对北韩严峻的人权状况深感忧虑。