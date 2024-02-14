韩总理：今后将持续与实习和住院医生对话

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与大韩实习和住院医生协议会非常对策委员会委员长朴檀(音译)4日进行了会晤。对此，国务总理韩德洙表示，政府已同实习和住院医生打开了对话渠道，今后将继续以灵活及原则性的方式进行对话。韩德洙5日在政府首尔办公楼举行的医生集体行动中央灾难安全对策本部会议中表态如上。他说，不仅是与实习和住院医生，政府已做好敞开心怀、倾听所有人意见的准备。韩德洙指出，改善实习和住院医生的教学环境是重要的任务，我们的医疗系统要求他们作出太多的牺牲。将通过此次医疗改革切实改善教学环境，由国家负责实习和住院医生教学费用有关事务，扩大对教学费用的补贴。除新设儿童青少年科教学费用100万韩元补贴之外，还将扩大对其他基本医疗及实习和住院医生的补贴。韩德洙表示，得益于国民的配合与守护，医疗一线的医疗人员们的辛勤劳作即使在困境中，紧急医疗体系仍得以顺利进行，各专科医院和综合医院有关人员发挥了重大作用，再次向每一位表示衷心地感谢。韩德洙表示，已设置四个区域的广域紧急医疗状况室，正在迅速支援地区重症、急救患者。并积极掌握延误诊疗的受害情况，通过与医院合作、个别细致地采取措施。韩德洙向医疗界表示，政府改革意志坚定，对话也持开放态度，再次希望相信政府的善意与真诚，和政府保持沟通。