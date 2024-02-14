韩2月经常项目收支连续10个月实现顺差

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韩国国际广播电台报道：得力于芯片出口增加，2月韩国经常项目收支持续实现顺差。韩国银行（央行）5日发布的“2024年2月国际收支（初估值）”数据显示，2月经常项目收支顺差为68.6亿美元。这是继去年5月以后，连续10个月实现顺差。从2月经常项目收支项目来看，商品收支(66.1亿美元)自4月以后连续11个月出现顺差。顺差幅度环比扩大，较出现逆差的去年同期，顺差规模创开始该项统计以来的第三高。韩国银行表示，商品出口持续增加、进口减少，1月收窄的贸易收支幅度于2月再次扩大。据统计，2月出口为521.6亿美元，同比增长3%，连续5个月增加。以出口项目来看，钢铁制品(-8.8%)和乘用车(-8.2%)等有所减少，芯片(+63.0%)增幅扩大，带动出口增长。按出口地区看，东南亚(+20.1%)和美国(+9.1%)等持续呈现增加势头。另外，2月进口为455.5亿美元，同比减少12.2%。尤其是受能源价格下跌影响，原材料进口同比减少19.1%。以信息通讯设备（-31.4%）为主的资本材料进口减少5.3%，乘用车(-19.2%)和谷物(-17.2%) 等消费材料进口也减少6.6%。服务收支方面则出现17.7亿美元逆差。具体来看，旅行收支(-13.6亿美元)持续出现逆差，由于出境人员减少，逆差幅度环比收窄。