国会议员选举倒计时两天 执政党和小型政党呼吁选民参加投票

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韩国国际广播电台报道：4月10日国会议员选举的缺席投票率创下历届新高。对此，国民力量党表示，这体现了民意团结一致，欲审判超级在野党。国民力量党计划在剩下的两天里全力鼓励选民参加投票。该党紧急对策委员长兼选举对策总负责委员长韩东勋在京畿道利川进行拉票活动时呼吁，一直以来我们都未曾大力参与缺席投票，虽然从这届起开始重视，但支持我们、为我们聚集力量的各位仍习惯在正式投票当天一决胜负。请参加投票，如果已经投票，那么请向周围人宣传。国民力量党比例卫星政党、国民未来党选举对策委员长林约翰将于9日在位于汝矣岛的办公大楼召开记者见面会，呼吁国民参加正式投票。另外，多个小型政党8日大力呼吁首都圈居民参加投票。绿色正义党选举对策委员会当天在首尔麻浦甲选区西江大学前的京义线林道和孔德站周边地区为候选人金惠美（音译）展开造势活动。有分析认为，近期该党的策略是主要针对都市区的年轻人，扭转最近因支持率不佳而出现的“颗粒无收的危机论”。新未来党在青年流动人口较多的首尔市城东区圣水洞咖啡街和麻浦区东桥洞京义线林道等地展开造势活动，呼吁投票给6号候选人。改革新党在首都圈的汉江沿岸地区展开拉票活动。该党选举对策委员会当天早高峰时段在首尔永登浦区问候市民，随后前往京畿道南杨州、九里、首尔市江东区进行拉票。祖国革新党在京畿道金浦、军浦、城南、慰礼新城开展造势活动，随后前往首尔铜雀乙选区的崇实大学校前展开拉票活动。