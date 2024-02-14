韩就业保险参保总人数增多 40岁年龄段连续5个月减少

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韩国国际广播电台报道：随着外籍劳动者的增多，就业保险参保人数出现增长，但是受人口减少的影响，40岁年龄段参保者连续5个月减少。韩国雇佣劳动部8日公布的《从2024年3月雇佣行政统计看劳动市场走向》显示，以上月底为准，就业保险长期参保者为1528.1万人，环比增多5.4万人，同比增多27.2万人（1.8%）。同比增加规模则呈现减少趋势，1月为34.1万人，2月为31.2万人。按照年龄来划分，60岁及以上、50岁年龄段、30岁年龄段参保者分别增多20.7万人、11.6万人和4.8万人；29岁及以下、40岁年龄段参保者则分别减少了7.7万人和2.3万人，且减少规模较前一个月有所扩大。29岁及以下青年参保者连续19个月减少，且减少率持续上升。去年12月为1.7%；今年1月升至1.9%；2月为2.5%；3月再次升至3.1%。被称为“经济腰部”的40岁年龄段参保者于去年11月出现1997年相关统计执行以来的首次减少，减势已延续5个月，上月减少规模首次突破两万人。雇佣劳动部分析认为，20岁年龄段和40岁年龄段参保者减少主要受到了人口减少的影响。另外，通过雇佣许可制度入境的外籍参保者为23万人，较去年同月增多7.6万人，约占总增量的28%。雇佣劳动部指出，面向通过雇佣许可制度入境的外籍劳动者的就业保险适用范围扩大，再加上今年引进的外籍劳动者增至16.5万人，从而使外籍参保者增多。