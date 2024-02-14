韩外长与中日两国进行三国首脑会谈协商

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵兑烈透露，为举行时隔四年半的韩中日首脑会谈，三国正在对相关日程进行“最终协商”。据外交部透露，赵兑烈长官8日在首尔外交部大楼会见韩中日三国合作事务局(TCS)秘书长李熙燮时做出了上述表示。他说，希望该机构积极推进增进三国未来一代相互理解与友谊的人际和文化交流事业，为数十年后的三国关系发展做出贡献。韩中日三国合作事务局秘书长李熙燮表示，为了巩固韩中日三国合作的基础，会努力支持三国首脑会谈的成功召开。韩中日三国合作事务局(TCS)是负责三国合作业务的国际机构，其作用包括支持三国合作体系下属的各种协议机制的运营、发掘、援助合作事业等。韩中日三国合作事务局设置在首尔，韩中日外交官员轮流担任为期两年的秘书长。从去年9月开始，由韩方的李熙燮担任韩中日三国合作事务局秘书长职务。据悉，韩中日三国正就下月底在首尔举行的继2019年12月之后中断的三国首脑会谈的方案进行磋商。作为韩中日三国合作事务局主席国的韩国为重启该会议做出了巨大的外交努力。据悉，在和对提前举行三国首脑会谈多少持消极态度的中国进行的协商最近取得了进展。据分析，赵兑烈长官的"三国正在最终调整会议日程"的发言可被视为相关讨论已取得了进展。