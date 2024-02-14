中央选举管理委员会委员长卢泰岳号召选民积极参与投票

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韩国国际广播电台报道：中央选举管理委员会委员长卢泰岳在“第22届国会议员选举”前一天的9日表示，选民在审视政党政策纲领及候选人的竞选承诺后积极参与投票。卢泰岳委员长当天在题为《为实现全民梦想的大韩民国告国民书》的报道资料中表示，已向全韩所有家庭发送了选举公报。选民已通过街头游说车辆和候选人的讨论等看到了候选人的政策与公约。希望每位选民在审视政党政策及候选人选举公约的妥当性及可行性后都能前往投票站参与投票。卢泰岳委员长还表示，中央选举管理委员会也会在选举日当天持续检查投票站，为了让选民们在平和的气氛中投票做好了充分准备。此外，在投票结束后，中央选举管理委员会将珍惜每一张反映国民意愿的选票，尽力确保计票的准确性。卢泰岳委员长还表示，超过1384万名选民投出了宝贵的一票，创下了历届国会议员选举中的最高缺席投票率，对此谨向参与缺席投票的所有国民表示感谢。他说，中央选举管理委员会为了提高缺席投票的透明性和可信度，24小时公开了缺席投票箱保管场所的闭路电视录像资料。但最近有些人主张在没有确认缺席投票的实情下进行了不正当选举，这是助长对选举的不信任、破坏民主主义的行为，因此中央选举管理委员会将采取强有力地应对措施。卢泰岳委员长还表示，上月末发生了在缺席投票站预定场所设置非法摄像机的事件，有关部门对是否设置非法设施进行了周密检查并加强了管理。中央选举管理委员尽了最大努力，确保选民安心地参与了缺席投票。